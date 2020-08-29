9 случаев КВИ выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Среди зарегистрированных за 28 августа случаев, 4 - в областном центре, 2 - в Рудном, по 1 - в Лисаковске и городе Тобыле. Также 1 случай зарегистрирован в районе им.Б.Майлина. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото minzdravao.ru

- Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - говорится в сообщении. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 28 августа в регионе выявлено 3392 человек с инфекцией COVID-19, из них 2838 пациентов выздоровело.