10 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Из них по 3 случая выявлено в областном центре и в Рудном. Также среди заболевших трое жителей Камыстинского района и один житель района им. Б. Майлина. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в информационном областном штабе.

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- Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с ранее заболевшими пациентами. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, - говорится в сообщении. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 27 августа в регионе выявлены 3 383 человека с инфекцией COVID-19, из них 2 820 пациентов выздоровели.

Информации о заболевших пневмонией в областном информационном штабе не предоставили.