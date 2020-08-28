10 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
Из них по 3 случая выявлено в областном центре и в Рудном. Также среди заболевших трое жителей Камыстинского района и один житель района им. Б. Майлина. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl
- Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с ранее заболевшими пациентами. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, - говорится в сообщении. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 27 августа в регионе выявлены 3 383 человека с инфекцией COVID-19, из них 2 820 пациентов выздоровели.
Информации о заболевших пневмонией в областном информационном штабе не предоставили.
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