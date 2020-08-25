Соответствующее постановление подписала главный санврач РК, передает Informburo.kz

В Казахстане возобновляют проведение плановых скринингов и профилактических осмотров.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала поправки в предыдущие постановления, которыми исключается ранее введённый подпункт о приостановлении всех плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, кроме профилактических прививок.

Отменённая норма действовала с 27 июля 2020 года. В начале июля министр образования и науки подписал приказ, временно разрешающий приём документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок о прохождении медосмотра. Сообщалось, что медицинские справки нужно будет предоставить по мере их получения до начала учебного года.