10 случаев КВИ и 5 пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области

Из 10 случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в регионе, 3 - в областном центре, 2 - в Рудном и 1 - в Аркалыке. Также по одному пациенту выявлено в Камыстинском, Алтынсаринском, Костанайском районах и районе им. Б. Майлина.

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- По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий, - сообщили в областном информационном штабе.

По состоянию на 24 августа, в регионе выявлены 3 356 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 763 пациента выздоровели.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 24 августа с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 5 человек.