Пассажирам поездов разрешили свободно передвигаться и посещать вагоны-рестораны
Пассажиры могут заказать доставку еды, либо пообедать непосредственно в вагоне-ресторане, передает Informburo.kz.
Фото tengrinews.kz
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов принял постановление о послаблении некоторых ограничительных требований по Covid-19 в пассажирских поездах.
В частности, в пассажирских поездах возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов). Услуги питания оказываются способом доставки по предварительному заказу пассажиров и в обеденном зале с заполнением не более 50% и соблюдением социальной дистанции.
Персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания. Готовые блюда доставляются в упакованном виде до заказчика (пассажира).
При соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра и масочного режима пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона-ресторана. В поездах по-прежнему остаётся под запретом стихийная торговля продуктами питания.
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