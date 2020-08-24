10 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Семь из десяти новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в областном центре. Еще один заболевший - житель Аркалыка и двое - жители Аулиекольского района.

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- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в областном информационном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 23 августа в регионе выявлено 3 346 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 762 пациентп выздоровели.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 23 августа с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 2 человека.



