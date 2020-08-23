Казахстанцы могут остаться без медстраховки из-за работодателей
Работодателям МСБ нужно актуализировать списки сотрудников для получения статуса в ОСМС, сообщает zakon.kz.
Фото : diapazon.kz
В Фонде социального медицинского страхования напомнили субъектам малого и среднего бизнеса, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных ежемесячно до 25 числа.
- Работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников. Поэтому настоятельно просим в регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий, были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. Нами проводится разъяснительная работа с предпринимателями, в том числе на площадках НПП "Атамекен", Комитета государственных доходов и их территориальных организаций, – подчеркнули в Фонде.
По состоянию на 20 августа 2020 года остается неактуализированной информация еще по 61% работникам предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут работодателем внесены, есть риск, что в сентябре часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в системе.
- Как показал анализ, самые активные работодатели, которые позаботились о своих сотрудниках и подали информацию по ним в Алматинской области, там актуализировано более 67% субъектов, Костанайской области - 54% и Акмолинской области - более 50%, - отмечают в ФСМС.
Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке
Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИНИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.
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