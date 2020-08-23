11 и 1 - статистика коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки в Костанайской области

За 22 августа в регионе зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 - в областном центре, 1 - в Лисаковске и 1 - в Рудном. Также COVID-19 выявлен у 2 жителей Карабалыкского района, 2 - Карасуского и по одному в районе Б.Майлина и Костанайском районе.

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- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. ПЦР исследования показали положительный результат. - сообщили в информационном областном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 22 августа в регионе выявлено 3336 человека с инфекцией COVID-19, из них 2747 пациентов выздоровело.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 22 августа с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализирован 1 человек.





