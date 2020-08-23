Бабаян объяснил поражение "Тобола" от "Кайрата"

Прокомментировал он и два удачных штрафных Косовича,сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт "Тобола".

Григорий Бабаян. Фото: ПФЛК©

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал поражение от "Кайрата" в пятом туре казахстанской премьер-лиги.



Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 1:3. Для "Тобола" это поражение стало первым в сезоне.

По словам Бабаяна, у него есть вопросы по назначению штрафных, с которых черногорский хавбек "Кайрата" Небойша Косович оформил дубль.



"Сложный матч получился. У "Кайрата" было определенное преимущество, так как они несколько дней назад уже сыграли один тур и были в тонусе. Мы же за последнее время провели только две контрольные игры, но товарищеские матчи нельзя сравнивать с официальными. Здесь, конечно, сказался и ритм, и темп игры. Плюс у нас были определенные кадровые проблемы. В нападении только Омиртаев, Себаи пока травмирован.



Получили быстрый гол после штрафного. Вообще, все голы пропустили после стандартов, после таких мячей тяжело вернуться в игру. Если бы забили при счете 0:2, то игра сложилась бы по-другому. У нас там были моменты, перекладина, но реализация … Впереди не хватало агрессии. Есть проблемы в атакующей линии, пара человек травмирована, все в разном состоянии, но должны еще острее двигаться наши нападающие, еще острее играть в чужой штрафной. Нам этого очень не хватает, будем над этим работать", - рассказал Бабаян.

По его словам, команде необходима длинная и качественная скамейка запасных.



"У нас Омиртаев устал уже на 50-й минуте, пришлось поставить на острие Муртазаева, потом и он попросил замену ближе к 60-й минуте. Мы были вынуждены сыграть с ложной девяткой, выдвигая туда Нургалиева, потому что других вариантов не было", - отметил тренер.

По мнению Григория Бабаяна, первые 70 минут игры прошли неплохо. И у команды был бы шанс, если бы им удалось забить второй гол в этот период.

"Последние 15 минут было сложно физически, высокий темп, давно не играли. Пошли разрывы и начали появляться моменты - "Кайрат" мог забить, могли и мы забить", - пояснил он. - "Конечно, очень обидное поражение. Разбирали моменты после игры, просматривали видео - в случае с первым штрафным Ерланов играл чисто в мяч, а во втором эпизоде со штрафным четко видно, что Канкава не играет рукой. Я думаю, можно сказать, что в обоих случаях фолов не было, а судья ошибся."

"Тобол" ожидает непростая серия игр, считает главный тренер команды.

"В целом, проиграли свой первый матч после длительной паузы. Сейчас у нас будет серия непростых игр, следующий тур уже через несколько дней против "Астаны". Тяжело конкурировать с "Астаной", "Кайратом" или "Ордабасы", где костяк команд существует уже много лет, они лишь точечно усиливают состав. У нас же строится новая команда, если взглянуть на стартовый состав, то были лишь три футболиста, игравшие в прошлом году. Естественно, это не может служить каким-то оправданием, мы должны все правильно проанализировать и готовиться к следующему матчу", - поделился Бабаян.

Не забыл тренер и про болельщиков, которые на этом матче из-за варантина не присутствовали.

"Даже вдалеке от Костаная мы чувствуем поддержку болельщиков, которых пусть и не было на стадионе, но мы знали, что они рядом с командой, за что им огромная благодарность", - поделился Бабаян.



Отметим, что "Кайрат" с 15 очками продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают "Ордабасы" и на восемь - "Астану", которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает "Тобол", набравший семь очков в четырех играх.