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У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае?
22 августа 2020, 11:08 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 августа опубликовала служба iKomek в своем Telegram-боте.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Отключение электроэнергии на следующей неделе коснется потребителей частного сектора и спальных районов, зарегистрированных по следующим адресам:
ТП-310 (Техническое обслуживание подстанции)
24 августа 2020 года с 10:00 до 18:00
- «Департамент пограничной службы» по ул. Шевченко 64,
- магазин «Мега» - промышленная сторона,
- ТД «Арзан»,
- ТД «Победа»,
- ТД «Казына»,
- ИП Соломаха,
- кафе «Ладога»,
- центральный рынок - нижняя оптовка.
Жилой массив п. Амангельды (Техническое обслуживание подстанции)
25 августа 2020 года с 10:00 до 18:00
- ИП Ким,
- ИП Кравченко,
- магазин «Зарина»,
- магазин «Гранит»,
- школа № 30.
Частный сектор:
- ул. Зеленая 1-20,
- ул. Геологическая 2-25,
- ул. Набережная 119,
- ул. Степная 1-13,
- ул. Речная 1-36,
- ул. 2 Речная 5-72,
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Северная 3-17,
- ул. Абая 2-7,
- ул. Энергетиков 11-32, 41/1-41/5,27/2- 27/12,29/1-29/13,
- ул. Рудненская 2-20,
- ул. Целинная 22-26,
- ул. Мира 1-9,
- ул. Тухачевского 8-18,
- ул. Иноземцева 3-33,
- ул. Кравцова 2-20,
- ул. Миляева 2-39.
ТП-418 (Техническое обслуживание подстанции)
28 августа 2020 года с 10:00 до 18:00
- Школа № 24,
- магазин «Олимп»,
- ТО «Аудит-мечта»,
- кафе «Рататуй»,
- магазин «Заман».
Спальный сектор:
- ул. Павлова 58, 60а, 60/1, 61, 62, 63,
- Алтынсарина 105.
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