Как будут работать дежурные классы в школах Казахстана

На пленарном заседании августовского совещания по вопросам образования заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, какие санитарные правила должны будут соблюдать в учебных заведениях для нераспространения коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ералы Тугжанов отметил, что риск заболеваемости сохраняется по сей день. Поэтому школы и детские сады должны стать "объектом особого контроля". Заместитель премьер-министра отметил, что за здоровье детей несут персональную ответственность все задействованные в учебном процессе.

"До сих пор есть определенные вопросы, которые надо будет решать. Продумать все детали, начиная со входа в школу и развозки до дома. Чтобы избежать скопления, необходимо будет четко разграничить время прихода в школу разных классов и выхода из нее. Также назначить дежурных лиц для встречи и сопровождения детей. Во всех школах нужно регулярно проводить тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств. По каждому классу должен быть акт готовности. Необходимо организовать фильтры, при входе в здание установить тепловизоры, дезинфицирующие тоннели, коврики, то есть все необходимое по санитарному режиму. Все регионы знают, поручения даны", - сказал Ералы Тугжанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что в школах должны быть в наличии средства личной гигиены.

"При себе постоянно мы должны иметь маски. Прошу этот вопрос иметь в виду. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, чтобы дети не ходили по школе. В помещениях должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук, лампы для обеззараживания воздуха. Нужно обеспечить бесперебойную работу медицинских кабинетов при школах", - добавил Ералы Тугжанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что в некоторых регионах до сих пор есть проблемы, хотя до учебного года осталось немного времени.

"Осталась фактически пара дней, а у многих детей нет компьютеров, не хватает педагогов. Поручаю каждому руководителю управления образования принять экстренные меры по обеспечению полной готовности к началу учебного года", - заключил он.

Ранее стало известно, что казахстанские школы поменяют режим работы из-за пандемии. Так, согласно требованиям Минздрава, в случае заражения коронавирусом одного ребенка на карантин отправится весь класс. А саму школу закрывать не будут. Школьникам запретили перемещаться по кабинетам, и теперь за каждым учеником будет закреплено индивидуальное место. Сидеть ученикам придется по одному, строго соблюдая дистанцию.