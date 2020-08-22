В Минтруда разъяснили, как женщинам получить декретные в полном объёме, если работодатель освобождён от соцвыплат
Для этого женщинам, планирующим уйти в декретный отпуск, необходимо предоставить в ЦОН справку о доходах от работодателя, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, как женщинам, работающим в освобождённых от социальных выплат компаниях, получить декретные выплаты в полном объёме.
В Казахстане в связи с карантином некоторые предприятия были освобождены от уплаты социальных отчислении на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, то есть к ним применяется коэффициент "0" к ставкам следующих налогов и социальных платежей:
- индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;
- индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;
- социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя.
В министерстве сообщили, что если плательщик социальных отчислений, где работает будущая мама, относится к категории освобождённых от уплаты соцотчислении, по которым применяется коэффициент "0", то при обращении за назначением соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родам, достаточно предоставить справку о доходах от работодателя в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту жительства.
"На основании данной справки будут учтены доходы, освобождённые от уплаты социальных отчислении, в связи с применением коэффициента "0". Таким образом, женщины, обращающиеся за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи беременностью и родами и социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им одного года, могут получить выплаты в полном объёме", – говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции informburo.kz.
В случае, если женщина уже вышла в декретный отпуск и при этом не получила полную сумму выплат из-за освобождения от уплаты соцотчислений, ей необходимо обратиться в отделение госкорпорации "Правительство для граждан" по месту жительства. Женщине необходимо будет представить справку о доходах от работодателя и заявление на перерасчёт социальной выплаты.
Также в министерстве заверили, что в июле получателям социальных выплат, у которых не были учтены месяцы из-за освобождения уплаты соцотчислении, были направлены SMS-сообщения о необходимости предоставить справку о доходах от работодателя в ЦОНы.
Образец справки размещён на сайте АО "Государственный фонд социального страхования".
Ранее женщины в социальных сетях жаловались, что не получили положенную сумму декретных выплат из-за освобождения от соцотчислений.
В Минтруда напомнили, что для получения декретных выплат будущей маме необходимо обратиться по месту жительства в ЦОН с заявлением и со всеми необходимыми документами:
- Документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца) или удостоверение оралмана для лиц, имеющих статус оралмана.
- Лист (листы) о временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка (детей).
- Сведения о номере банковского счёта, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, либо контрольного счёта наличности исправительного учреждения.
- Справка о доходах (для лиц, работающих в организациях, применяющие поправочный коэффициент "0" к ставкам налогообложения).
самостоятельно занятым необходимо дополнительно предоставить:
- Сведения о регистрации в органах государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя (сведения, получаемые из государственных информационных систем).
- Выписку из лицевого счёта налогоплательщика о состоянии расчётов с бюджетом, а также по социальным платежам, выданную органами госдоходов.
Помимо этого в ведомстве отметили, что предусмотрена дистанционная подача заявления через портал электронного Правительства на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родам.
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