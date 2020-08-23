Названа средняя цена автомобилей, которые закупают госорганы

Директор департамента законодательства государственных закупок Министерва финансов Сабит Ахметов рассказал о покупках автомобилей и мебели госорганами в период карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день имеются факты приобретения автотранспортных средств. Но большинство фактов связаны с тем, что это закупки были проведены до поручения Главы государства. По остальным фактам ведется проверка. Мы уже имеем картину, что большинство закупок были сделаны специальными госорганами, правоохранительными органами. Это специальные патрульные автомашины, для санитарно-эпидемиологических служб, в рамках мобилизационной подготовки и автомашины, приобретаемые, службами ЧС", - сказал он на онлайн-брифинге СЦК.

По его словам, средняя цена, затрачиваемая на легковой автомобиль в рамках государственных закупок, составляет 4,6 миллиона тенге.

"Это как правило машины среднего класса, легковой автотранспорт. В этом году, наряду с ограничениями в три раза меньше приобретенного автотранспорта по сравнению с прошлым годом", - добавил чиновник.

Сабит Ахметов сообщил, что в 2019 году через госзакупки было приобретено 4,5 тысячи автотранспортных средств. Из них на легковой автотранспорт было потрачено 15 миллиардов тенге. Остальные закупки связаны с приобретением специального транспорта для коммунальных служб: тракторы бульдозеры, очистные средства.

"Большинство приобретено пределах ограничений, установленных мораторием. Два основных ограничения: У легкового автотранспорта не должен превышать объем двигателя два (литра. - Прим.), не должны быть выше базовой комплектации. Автотранспортные средства должны быть отечественного производства. Практически все машины были приобретены у отечественных товаропроизводителей", - добавил Ахметов.

"По акиматам у нас есть единичные случаи, когда приобретали (авто) акиматы, но в большинстве случаев они приобретали в пределах тех технических характеристик. Что касается отдельных случаев, по ним сейчас ведется проверка. по результатам проверки, мы дадим дополнительную информацию", - заключил он.

В июле в Казахстане ввели мораторий на покупку автомобилей и мебели для госорганов на три года.