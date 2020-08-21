12 случаев КВИ выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Из них 5 в областном центре, 1 - в городе Тобыл, а также 4 - в Костанайском районе и по одному в Сарыкольском и Карабалыкском районах. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в областном инфнормационном штабе.

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- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - отметили в штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20 августа в регионе выявлены 3 315 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 730 пациентов выздоровели.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 20 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 7 человек.





