13 случаев COVID-19 и 6 случаев пневмонии выявлены за сутки в Костанайской области

Из 13 случаев КВИ 6 зарегистрировано в областном центре, по 2 в Аркалыке и городе Тобыле. Также по одному случаю выявлено у жителей района Б. Майлина, Карасуского и Наурзумского районов.

Иллюстративное фото pixabay.com

- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в ифнормационном областном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 19 августа в регионе выявлено 3303 человека с инфекцией COVID-19, из них 2714 пациентов выздоровело .



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 19 августа с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализировано 6 человек.