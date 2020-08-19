16 пациентов с КВИ и ни одного с пневмонией - хроника пандемии в Костанайской области за 17 августа
В Костанайской области в понедельник, 17 августа, было выявлено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
Иллюстративное фото s.yimg.com
"В разрезе городов и районов: г. Костанай - 11. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех регионов области: это Карасуский район - 2, в районе Б. Майлина, Сарыкольском и Федоровском по одному", - говорится в сообщении.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР-исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 17.08.2020 года в регионе выявлены 3 276 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 708.
По данным на 18 августа, коронавирусной инфекцией заболели 3 290 жителей области, выздоровели
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