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Без холодной воды на одну ночь останутся жители одного из районов Костаная
19 августа 2020, 08:53 | ЖКХ
Отключение питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке ул. Баймагамбетова и ул. Гоголя. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
Холодную воду в домах отключат в 24.00 четверга 20 августа и вновь подадут уже в 8.00 пятницы 21 августа. ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
Адреса абонентов, у кого временно отключат холодную воду:
Жилые дома:
- ул.Баймагамбетова, 160, 162, 164, 185, 187, 189, 191, 181, 193;
- ул.Байтурсынова, 45, 49, 55, 57;
- пр. Аль-Фараби,72, 72а, 91, 93, 95, 97, 84, 86, 88;
- ул. Толстого, 72;
- ул. Гоголя, 77, 80, 85, 87, 92, 98, 110, 113,115;
- ул. Чехова, 94;
Соц объекты:
- Школа гимназия им Горького - ул. Баймагамбетова,154.
- Ясли-сад № 5 - ул. Толстого,65.
- Ясли-сад № 9 - ул. Гоголя,91.
- Художественная школа - ул. Байтурсынова,51.
- ТЦ «Атриум» - пр. Аль-Фараби,74
- Мед колледж - ул. Баймагамбетова,183.
- Кинотеатр «Казахстан» - ул. Гоголя,74.
- Французский центр - ул. Гоголя,85а
- Школа детского творчества - ул. Алтынсарина,109.
- КНБ - ул.Гоголя,77.
- Пожарная часть - ул.Гоголя,79а.
- Филиал «НурОтан» - ул.Гоголя,111.
- Кафе «Блэк энд Вайт» - ул.Байтурсынова,45а.
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