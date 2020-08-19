Без холодной воды на одну ночь останутся жители одного из районов Костаная

19 августа 2020, 08:53 |  ЖКХ

Отключение питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке ул. Баймагамбетова и ул. Гоголя. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/

Холодную воду в домах отключат в 24.00 четверга 20 августа и вновь подадут уже в 8.00 пятницы 21 августа. ГКП «Костанай-Су»  приносит извинения за причинённые неудобства.

Адреса абонентов, у кого временно отключат холодную воду:

Жилые дома:

  • ул.Баймагамбетова, 160, 162, 164, 185, 187, 189, 191, 181, 193;
  • ул.Байтурсынова, 45, 49, 55, 57;
  • пр. Аль-Фараби,72, 72а, 91, 93, 95, 97, 84, 86, 88;
  • ул. Толстого, 72;
  • ул. Гоголя, 77, 80, 85, 87, 92, 98, 110, 113,115;
  • ул. Чехова, 94;

Соц объекты:

  • Школа гимназия им Горького - ул. Баймагамбетова,154.
  • Ясли-сад № 5 - ул. Толстого,65.
  • Ясли-сад № 9 - ул. Гоголя,91.
  • Художественная школа - ул. Байтурсынова,51.
  • ТЦ «Атриум» - пр. Аль-Фараби,74
  • Мед колледж - ул. Баймагамбетова,183.
  • Кинотеатр «Казахстан» - ул. Гоголя,74.
  • Французский центр - ул. Гоголя,85а
  • Школа детского творчества - ул. Алтынсарина,109.
  • КНБ - ул.Гоголя,77.
  • Пожарная часть - ул.Гоголя,79а.
  • Филиал «НурОтан» - ул.Гоголя,111.
  • Кафе «Блэк энд Вайт» - ул.Байтурсынова,45а.