Без холодной воды на одну ночь останутся жители одного из районов Костаная

Отключение питьевой воды произойдет в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке ул. Баймагамбетова и ул. Гоголя. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/

Холодную воду в домах отключат в 24.00 четверга 20 августа и вновь подадут уже в 8.00 пятницы 21 августа. ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.

Адреса абонентов, у кого временно отключат холодную воду:

Жилые дома:

ул.Баймагамбетова, 160, 162, 164, 185, 187, 189, 191, 181, 193;

ул.Байтурсынова, 45, 49, 55, 57;

пр. Аль-Фараби,72, 72а, 91, 93, 95, 97, 84, 86, 88;

ул. Толстого, 72;

ул. Гоголя, 77, 80, 85, 87, 92, 98, 110, 113,115;

ул. Чехова, 94;

Соц объекты:

Школа гимназия им Горького - ул. Баймагамбетова,154.

Ясли-сад № 5 - ул. Толстого,65.

Ясли-сад № 9 - ул. Гоголя,91.

Художественная школа - ул. Байтурсынова,51.

ТЦ «Атриум» - пр. Аль-Фараби,74

Мед колледж - ул. Баймагамбетова,183.

Кинотеатр «Казахстан» - ул. Гоголя,74.

Французский центр - ул. Гоголя,85а

Школа детского творчества - ул. Алтынсарина,109.

КНБ - ул.Гоголя,77.

Пожарная часть - ул.Гоголя,79а.

Филиал «НурОтан» - ул.Гоголя,111.

Кафе «Блэк энд Вайт» - ул.Байтурсынова,45а.



