Когда пройдет осенняя опрессовка в Костанае?

Даты, когда жители областного центра останутся без горячей воды и будут вынуждены пользоваться водонагревателями и кастрюлями, сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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- Владельцам зданий и сооружений, расположенных в зоне опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов, - отметили в пресс-службе. - Просьба к жителям города в указанные дни проявлять осторожность вблизи нахождения надземных трубопроводов. Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства.