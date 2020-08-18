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Когда пройдет осенняя опрессовка в Костанае?
18 августа 2020, 12:15 | ЖКХ
Даты, когда жители областного центра останутся без горячей воды и будут вынуждены пользоваться водонагревателями и кастрюлями, сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото nsknews.info
- Владельцам зданий и сооружений, расположенных в зоне опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов, - отметили в пресс-службе. - Просьба к жителям города в указанные дни проявлять осторожность вблизи нахождения надземных трубопроводов. Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства.
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