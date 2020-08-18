Во всем КЖБИ отключат горячую воду на один день

Подача горячего водоснабжения во всем районе КЖБИ будет прекращена 20 августа. Причина - переврезка внутренних трубопроводов на 3-й котельной. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото static.life.ru

Подачу горячей воды прекратят в 8.00. Вновь вода в домах абонентов появится в 20.00.