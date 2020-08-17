"Тобол" одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ
Костанайский "Тобол" победил "Атырау" из первой лиги в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"©
Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" с игры отличились нападающие Роман Муртазаев и Оралхан Омиртаев, а с пенальти - капитан Азат Нургалиев. За "Атырау" забили польский форвард Петр Гжельчак и бразильский хавбек Алекс Бруно, реализовавший с пенальти.
Ранее стало известно, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации - Алматы - Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий - 1 июля.
Все игры с 4 по 7 туры пройдут без зрителей. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок.
4 тур
18 августа (вторник)
"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 21:00
19 августа (среда)
"Шахтер" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00
5 тур
21 августа (пятница)
"Ордабасы" - "Каспий", стадион Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00
22 августа (суббота)
"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Кайсар" - "Жетысу", стадион Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00
6 тур
26 августа (среда)
"Тараз" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Каспий" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00
"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 20:00
7 тур
29 августа (суббота)
"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00
"Окжетпес" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00
30 августа (воскресенье)
"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00
"Астана" - "Тараз", стадион Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион "Жас Кыран", 20:00
Перенесенные на неопределенный срок матчи:
"Тобол" - "Астана", матч IV тура
"Кайрат" - "Астана", матч VI тура
"Тобол" - "Ордабасы", матч VI тура
Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать. Турнир может пройти в формате двух конференций.
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