"Тобол" одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Костанайский "Тобол" победил "Атырау" из первой лиги в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"©

Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" с игры отличились нападающие Роман Муртазаев и Оралхан Омиртаев, а с пенальти - капитан Азат Нургалиев. За "Атырау" забили польский форвард Петр Гжельчак и бразильский хавбек Алекс Бруно, реализовавший с пенальти.

Ранее стало известно, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации - Алматы - Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий - 1 июля.

Все игры с 4 по 7 туры пройдут без зрителей. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок.

4 тур

18 августа (вторник)

"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00

"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00

"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 21:00



19 августа (среда)

"Шахтер" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00



5 тур

21 августа (пятница)

"Ордабасы" - "Каспий", стадион Сегизбаева, 17:00

"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)

"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Кайсар" - "Жетысу", стадион Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00



6 тур

26 августа (среда)

"Тараз" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Каспий" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00

"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 20:00



7 тур

29 августа (суббота)

"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00

"Окжетпес" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00



30 августа (воскресенье)

"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00

"Астана" - "Тараз", стадион Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион "Жас Кыран", 20:00



Перенесенные на неопределенный срок матчи:

"Тобол" - "Астана", матч IV тура

"Кайрат" - "Астана", матч VI тура

"Тобол" - "Ордабасы", матч VI тура

Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать. Турнир может пройти в формате двух конференций.