21 случай заражения КВИ и 3 случая пневмонии выявлены за сутки в Костанайской области

В Костанайской области выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 16 случаев - без клинических проявлений болезни.

Иллюстративное фото kfor.com

"В разрезе городов и районов: г. Костанай - 18, Камыстинский район - 3", - пояснили в обласном информационном штабе.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР-исследования показал положительный результат.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 15.08.2020 года, в регионе выявлен 3 241 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 692 пациента.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 15 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 3 человека.



