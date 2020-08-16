В КУИС создана горячая линия для приема обращений и жалоб

В Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) можно отправить сообщение с мобильного телефона. Для граждан создали горячую линию в WhatsApp, передает Tengrinews.kz.

"В дополнение к действующим инструментам обратной связи, такие как, телефон доверия, блог председателя на портале электронного правительства, открыт еще один канал коммуникации с гражданами. Отправлять сообщения теперь может каждый, кто сталкивается с нарушениями со стороны УИС. Такая связь позволит усовершенствовать порядок обеспечения защиты и соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы", - рассказал глава КУИС Жанат Ешмагамбетов.



В пресс-службе Комитета УИС МВД сообщили, что для этого необходимо отправить сообщение и медиафайлы на номер горячей линии: 8-776-677-80-77 в мессенджере WhatsApp. Ответ будет предоставлен в мессенджере.



"Мы считаем, что данный вид обратной связи упростит прием и рассмотрение обращений и жалоб по всем правонарушениям. За этой работой закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие сообщения в режиме онлайн и перенаправлять их профильным службам Комитета для подготовки ответа. Ни одно сообщение не останется без внимания. В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, будут привлекаться заинтересованные органы и представители, ведущие общественный контроль в местах лишения свободы",- добавил председатель КУИС.