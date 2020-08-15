Опубликован список грантов - 2020

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2020 года, передает Tengrinews.kz.

Проверить, есть ли ваша фамилия в списках, можно здесь (нужно указать ИИН и код ТЖК/ИКТ).

С полными списками можно ознакомиться по ссылкам:

Список грантов - 2020 на казахском



Список грантов - 2020 на русском

Внимание! Может понадобиться программа для просмотра zip-архивов

Также списки размещены в нашем Telegram - скачайте их по этой ссылке.

Альтернативные ссылки (Google Drive):



Список грантов - 2020 на казахском

Список грантов - 2020 на русском

Также список грантов и другие подробности можно узнать на сайте Национального центра тестирования и на странице testcenterkz в Instagram.