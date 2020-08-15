В Костанайской области выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У троих заболевших нет симптомов.
Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl
"В разрезе городов и районов: г. Костанай - 14, г. Рудный - 3. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области - это Костанайский - 3, Карабалыкский -3, Камыстинский -2", - говорится в сообщении.
Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 14.08.2020 года в регионе выявлены 3 220 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 667 пациентов.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 14 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 8 человек.
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