27 человек с КВИ, 8 с пневмонией - хроника пандемии в Костанайской области за сутки

В Костанайской области выявлены 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 13.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У шестерых заболевших нет симптомов.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

"В разрезе городов и районов: г. Костанай - 11, г. Аркалык - 4, г. Рудный - 2. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех регионов области: Костанайском - 5, Федоровском - 1, районе Б. Майлина и Карабалыкском - по 2", - говорится в сообщении.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью. Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13.08.2020 года в регионе выявлены 3 195 человек с инфекцией COVID-19, выздоровел 2 651 пациент.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 13 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 8 человек.

В целом в Казахстане отмечается снижение заболеваемости пневмонией за неделю (7 по 13 августа – 1 716 случаев) и составляет 14% в сравнении с предыдущей неделей (31 июля по 6 августа – 2 000 случаев).



