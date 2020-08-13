В Костанайской области выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией

7 заболевших не имеют симптомов коронавирусной инфекции.

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"В разрезе городов и районов: г. Рудный - 8, г. Костанай - 6, г. Лисаковск - 1. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей пяти регионов области: это район Б. Майлина - 5, Карабалыкский - 3, Федоровский - 2, в Амангельдинском и Сарыкольском по одному", - сообщили в областном информационном штабе.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 12.08.2020 года, в регионе выявлены 3 168 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 2 640.



Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 12 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализировано 20 человек.





