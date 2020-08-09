В Костанайской области зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Заболели 9 жителей Костаная, 10 в Лисаковске, трое в Рудном, двое в Тобыле, четверо в Костанайском районе, по одному в Карасуском и Камыстинском районах. У 13-ти заболевших нет симптомов КВИ.

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"Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР", - говорится в сообщении областного информационного штаба.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 8 августа 2020 года в области выявлен 3 051 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровел 2 431.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации», за 8 августа 2020 года с диагнозом пневмония в Костанайской области госпитализированы 5 человек.