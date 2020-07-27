Костанай и Аркалык - города, где больше всего заболевших коронавирусом за последние сутки в области

Всего в регионе за прошедшие сутки, 26 июля, зарегистрировано 58 случаев COVID-19. В том числе 36 пациентов в областном центре и 16 в Аркалыке. Также КВИ подтвердилась у 3 жителей района им. Б.Майлина, у 2 жителей Карабалыкского района, 1 - Мендыкаринского района.

У 23 пациентов из 58-ми нет выраженных симптомов заболевания.

Иллюстративное фото vesti.ua

- Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ, - сообщили в областном информационном штабе. - По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 26 июля в регионе выявлено 2 354 человека с инфекцией COVID-19, из них 1 200 пациентов выздоровели.