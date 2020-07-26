36 женщин и 23 мужчины заболели коронавирусной инфекцией за сутки в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 39-ти заболевших нет симптомов.

Иллюстративное фото vesti.ua

COVID-19 подтвержден у 36-ти женщин и 23-х мужчин. Из них – 35 жителей Костаная, 17 – Костанайского района, по одному в Рудном и Мендыкаринском районе, 3 в Алтынсаринском районе и 2 в районе им. Беймбета Майлина.

Пациенты проходили обследование как контактные с ранее выявленными случаями КВИ, с профилактической целью. Также заболевшие самостоятельно обратились в медицинские организации с повышенной температурой, болью в горле, слабостью.

Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19. Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 25 июля в Костанайской области зарегистрировано 2 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1 200 пациентов.