52 жителя Костанайской области заразились коронавирусной инфекцией за сутки
В Костанайской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 22 июля 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. В том числе 25 заболевших - без симптомов.
Иллюстративное фото s.yimg.com
"44 человека с положительным результатом на КВИ являются жителями областного центра. Шесть заболевших пациентов проживают в городе Рудный. В Карабалыкском и Мендыкаринском районе заболело по 1 человеку", - пояснили в штабе.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
По состоянию на 22.07.2020 года в области выявлено 2 123 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровели 1 132.
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