Перебронировать свою очередь в ЦОН теперь могут казахстанцы

В сервис бронирования очереди в ЦОН внесли усовершенствования, сообщила сегодня, 22 июля, пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Фото Ксении РЕБИК

В частности, теперь услугополучатели могут видеть свободное для брони время. Раньше в списке бронирования отображалось время вне зависимости, занято оно или нет. Это доставляло неудобства, так как приходилось выходить из меню и заново выбирать свободное время.

Также на портале egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. Гражданин может освободить своё время и дату для других, если у него по каким-то причинам не получается прийти в ЦОН.

"Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней, - отметили в госкорпорации. - При этом бронь в спецЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней. Бронировать очередь в спецЦОН должен владелец автомобиля, который выступает в роли продавца".

Еще одна возможность - забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых - документирование.

Теперь пользователи egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале электронного правительства.

В Костанайской области по предварительному бронированию работают ЦОНы в областном центре, Рудном и Тобыле.

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области № 40, центры обслуживания населения временно работают по сокращенному графику: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни. В ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла бронировать время необходимо только на рабочие дни с 9.00 до 15.30. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной.

Забронировать очередь можно несколькими способами: на портале egov.kz, с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0, а также через контакт-центр 1414.