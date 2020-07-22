54 случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
В том числе 30 человек, заболевших коронавирусом, выявлено в областном центре. Еще 8 заболевших в Лисаковске, 4 - в Житикаре, 1 - в Рудном. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех регионов: в Камыстинском – 6 человек, Мендыкаринском и Жангельдинском - по 2 человека, Карабалыкском -1 человек.
Иллюстративное фото pixabay.com
Согласно данным сайта coronavirus2020.kz, из 54 пациентов у 17-ти нет клинических проявлений заболевания.
- Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью, - сообщили в областном информационном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 21 июля, в регионе выявлен 2 071 человек с инфекцией COVID-19, 1069 пациентов выздоровели.
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