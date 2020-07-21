42 500 тенге: опубликованы номера для жалоб на работодателей

Что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на 42 500 тенге за своих работников, ответили в Министерстве труда и соцзащиты населения, передает Tengrinews.kz.

"Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель. В случае несоблюдения работодателем требований правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда", - отметили в Минтруда.