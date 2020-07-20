Еще два ЦОНа Костанайской области будут работать по предварительной брони

С 21 июля для того, чтобы получить услуги в ЦОНах в Рудном и Тобыле, необходимо бронировать очередь. При этом, как отметили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, важно помнить о графике работы ЦОНов.

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области № 40, центры обслуживания населения временно работают по сокращенному графику: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

- На портале электронного правительства egov.kz время бронирования - единое для всех регионов, - пояснила PR-менеджер филиала «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Поэтому нужно учитывать график работы ЦОНов в своем регионе. В ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла бронировать время необходимо только на рабочие дни с 9.00 до 15.30. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной.

Забронировать очередь можно несколькими способами: на портале egov.kz, с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0, а также через контакт-центр 1414.