Еще два ЦОНа Костанайской области будут работать по предварительной брони
С 21 июля для того, чтобы получить услуги в ЦОНах в Рудном и Тобыле, необходимо бронировать очередь. При этом, как отметили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, важно помнить о графике работы ЦОНов.
Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области № 40, центры обслуживания населения временно работают по сокращенному графику: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни.
- На портале электронного правительства egov.kz время бронирования - единое для всех регионов, - пояснила PR-менеджер филиала «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Поэтому нужно учитывать график работы ЦОНов в своем регионе. В ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла бронировать время необходимо только на рабочие дни с 9.00 до 15.30. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной.
Забронировать очередь можно несколькими способами: на портале egov.kz, с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0, а также через контакт-центр 1414.
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