Выплаты в 42 500 тенге назначили 880 тысячам казахстанцев
Заявки на получение пособия подали более 1 млн человек, передает Informburo.kz.
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Выплаты 42 500 тенге за июль назначили 880 тысячам человек, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
"По состоянию на 20 июля принято 1 млн 55 тысяч уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле. Выплата назначена 880 тысячам человек", – говорится в сообщении.
Казахстанцы подают заявления на получение выплаты несколькими способами:
- 688,7 тысячи человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;
- 271,2 тысячи человек подали заявление через портал Egov.kz и Telegram-боты;
- 50,3 тысячи человек – через портал 42500.enbek.kz;
- 44,8 тысячи человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
"В разрезе категорий граждан 688,7 тысячи заявлений подали плательщики ЕСП, 15,7 тысячи заявлений – работодатели за наёмных работников, 350,6 тысячи заявлений – другие категории граждан", – добавили в Минтруда.
По поручению президента Казахстана из-за введения карантинных мер в июле 2020 года при условии полной потери дохода работающие казахстанцы могут получить единовременную выплату в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге.
Заявления необходимо подать до 1 сентября 2020 года.
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