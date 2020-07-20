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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
20 июля 2020, 11:32 | Государство
В августе этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных при пятидневной рабочей неделе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать в 31 августа, так как празднование Дня Конституции Казахстана переносится с воскресенья, 30 августа, на понедельник.
Стоит отметить, что в сентябре, октябре и ноябре дополнительных выходных не будет. Следующие праздники, отмеченные красным цветом, казахстанцев ожидают только в декабре.
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