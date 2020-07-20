Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

В августе этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных при пятидневной рабочей неделе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать в 31 августа, так как празднование Дня Конституции Казахстана переносится с воскресенья, 30 августа, на понедельник.

Стоит отметить, что в сентябре, октябре и ноябре дополнительных выходных не будет. Следующие праздники, отмеченные красным цветом, казахстанцев ожидают только в декабре.