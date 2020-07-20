Кто получит выплаты за продуктово-бытовые наборы в Казахстане
Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана издало приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль. Казахстанцы будут получать выплаты на банковские карты с 20 июля и до конца месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Местные исполнительные органы на основании имеющихся данных сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 4538 тенге (2 МРП) за июль, на период действия ограничительных мер.
Получателями станут граждане, относящиеся к пяти социальным группам на момент вступления приказа в силу:
– дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи;
– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
– инвалиды I, II, III групп всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
– лица, воспитывающие ребенка-инвалида;
– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.
Как сообщалось ранее, для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее два МРП, перечисляемой на банковские карты получателей.
В период с марта по май эти выплаты были начислены миллиону человек на общую сумму 13,5 миллиарда тенге.
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