Кто получит выплаты за продуктово-бытовые наборы в Казахстане

Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана издало приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль. Казахстанцы будут получать выплаты на банковские карты с 20 июля и до конца месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Местные исполнительные органы на основании имеющихся данных сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 4538 тенге (2 МРП) за июль, на период действия ограничительных мер.

Получателями станут граждане, относящиеся к пяти социальным группам на момент вступления приказа в силу:

– дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи;

– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– инвалиды I, II, III групп всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– лица, воспитывающие ребенка-инвалида;

– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Как сообщалось ранее, для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее два МРП, перечисляемой на банковские карты получателей.

В период с марта по май эти выплаты были начислены миллиону человек на общую сумму 13,5 миллиарда тенге.