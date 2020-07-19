55 случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Костанайской области
Среди заболевших 31 житель областного центра, 6 жителей Денисовского и Сарыкольского района, 4 - из Жангельдинского, по 3 из Аркалыка и Лисаковска и 2 из Аулиекольского района. У 31 пациента, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, нет симптомов.
Иллюстративное фото financoff.com
- Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, - сообщили в информационном областном штабе. - Часть пациентов - учтены по контакту с ранее инфицированными.
Сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 18 июляв области выявлено 1904 человека с инфекцией COVID-19, из них 879 пациентов выздоровело.
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