55 случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Костанайской области

Среди заболевших 31 житель областного центра, 6 жителей Денисовского и Сарыкольского района, 4 - из Жангельдинского, по 3 из Аркалыка и Лисаковска и 2 из Аулиекольского района. У 31 пациента, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, нет симптомов.

Иллюстративное фото financoff.com

- Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, - сообщили в информационном областном штабе. - Часть пациентов - учтены по контакту с ранее инфицированными.

Сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 18 июляв области выявлено 1904 человека с инфекцией COVID-19, из них 879 пациентов выздоровело.