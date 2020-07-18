23 мужчины и 28 женщин - новые случаи заболевания КВИ выявлены в Костанайской области

51 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Костанайской области за 17 июля. Об этом сообщили в информационном областном штабе. Среди заболевших - 33 человека не имеют каких-либо симптомов заболевания.

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В областной центр за последние сутки выявлено 33 случая заражения COVID-19. В Узункольском районе выявлено 5 человек, по 3 человека в Костанайском, Мендыкаринском, Алтынсаринском районах. По 1 заболевшему в Карабалыкском, Карасуском, Аулиекольском районе и Житикаре.

- Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью, - сообщили в штабе.

По состоянию на 17 июля в регионе выявлено 1849 человек с инфекцией COVID-19, из них 874 пациента выздоровело.