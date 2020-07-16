"Приемную на дороге" в течение двух дней проведут полицейские Костанайской области

Только в этот раз республиканская акция пройдет во фронт-офисах полиции, которые возобновляют свою работу. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Акция продлится два дня - 17 и 18 июля. Кроме того, в эти дни на страницах департамента в социальных сетях пройдут прямые эфиры, где все желающие смогут задать свои вопросы.

Время проведения прямых эфиров:

17 июля

10.00 - Заместитель начальника УАП полковник полиции Наратауов А.Б.

12.00 - И.о. начальника УМПС подполковник полиции Цой В.В.

18 июля

10.00 - Инспектор УКрП майор полиции Муслимов Э.Б.

11.30 - Начальник отдела УМС майор полиции Сыздыков Р.А.

Список мест проведения республиканской акции «Приемная на дороге» в Костанайской области

Телефон Call-центра 8-714-2-52-57-58

г. Костанай

17-18 июля ул.Баймагамбетова 197, фронт - офис Департамента полиции

ул. Абая 39, здание УМПС ДП (бывшее ГАИ)

г. Рудный

17-18 июля - ул. Горняков 5, фронт-офис УП г. Рудного

г. Аркалык

17 -18 июля –ул. Байтурсынова 16, фронт-офис УП г. Аркалыка

г. Лисаковск

17-18 июля -Промышленная зона №7, фронт-офис здания ОП г. Лисаковск

г. Житикара

17-18 июля –5 «в» мкр. д.18, фронт-офис ОП г. Житикара и района

Алтынсаринский район

17-18 июля –с.Силантьевка, ул.Ленина 51, фронт-офис ОП Алтынсаринского района

Амангельдинский район

17- 18 июля -ул. Дуйсенбина д.17, фронт-офис ОП Амангельдинского района

Аулиекольский район

17-18 июля – с. Аулиеколь, ул. Ш. Жанибека 34, около здания ЦОН

Денисовский район

17 июля - с. Денисовка, ул. Ленина дом 13, около здания ЦОН

18 июля – с. Денисовка, ул. Ленина дом 16, фронт-офис здания ОП Денисовского района

Жангельдинский район

17-18 июля – с. Торгай, ул. Алтынсарина 7, фронт-офис ОП Жангельдинского района

Камыстинский район

17 – 18 июля с.Камысты ул. Ержанова 87, фронт-офис ОП Камыстинского района

Карабалыкский район

17-18 июля – п. Карабалык, ул. Нечипуренко д.3, фронт-офис ОП Карабалыкского района

Карасуский район

17-18 июля –с. Карасу ул. Исакова 80, фронт-офис ОП Карасуского района

город Тобыл

17-18 июля – ул. Тәуелсіздік 78 А, ОП Костанайского района

Мендыкаринский район,

17 июля – с. Боровское, ул. Королева 4 А, около здания ЦОН (палатка)

18 июля – с. Боровское, ул. Абая 93, фронт-офис ОП Мендыкаринского района

Наурзумский район

17 июля – с. Караменды ул. Шак-Шак Жанибека 5, около здания ЦОН (палатка)

18 июля – с. Караменды ул. Абылайхана 23, фронт-офис ОП Наурзумского района

Сарыкольский район

17-18 июля – с. Сарыколь, ул. Пушкина 112, здание ОП Сарыкольского района

ОП района Беимбета Майлина

17 июля – с. Айет, ул. Тауелсіздік 96, около здания ЦОН (палатка)

18 июля – с. Айет, ул. Б.Майлина 10, фронт-офис ОП Тарановского района

Узункольский район

17 июля – с. Узунколь, ул. Абая 79, около здания Цон (палатка)

18 июля – с.Узунколь, ул. Абылайхана 34, фронт-офис ОП Узынкольского района

Федоровский район

17-18 июля – с.Федоровка, ул. Абая 10, фронт-офис ОП Федоровского района