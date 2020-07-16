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Горячую воду отключат на 17 дней в одном из районов Костаная
16 июля 2020, 13:18 | ЖКХ
Как сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, подачу горячей воды прекратили уже сегодня, 16 июля, в 13.00. Вновь вода в 7 жилых домах областного центра появится 2 августа.
Фото из архива "НГ"
- В связи с реконструкцией самотечного канализационного коллектора и на основании обращения ГКП "Костанай-Су" сегодня с 13:00 и до 1 августа включительно без горячего водоснабжения будут 7 жилых домов, - говорится в сообщении.
Адреса домов, оставшихся на этот период без горячей воды:
- пр. Назарбаева, 58;
- ул.Козыбаева, 153;
- ул.Победы, 60, 64;
- ул. Пролетарская, 96;
- ул. Шевченко, 41, 47.
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