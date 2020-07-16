Горячую воду отключат на 17 дней в одном из районов Костаная

Как сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, подачу горячей воды прекратили уже сегодня, 16 июля, в 13.00. Вновь вода в 7 жилых домах областного центра появится 2 августа.

Фото из архива "НГ"

- В связи с реконструкцией самотечного канализационного коллектора и на основании обращения ГКП "Костанай-Су" сегодня с 13:00 и до 1 августа включительно без горячего водоснабжения будут 7 жилых домов, - говорится в сообщении.

Адреса домов, оставшихся на этот период без горячей воды: