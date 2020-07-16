49 случаев КВИ зарегистрировано в Костанайской области

Из них, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, 21 пациент, выявленный за 15 июля, не имеет выраженной симптоматики. Среди заболевших 6 жителей областного центра, 7 - из Рудного, 4 - из Лисаковска, 1 - из Житикары.

Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net

Также диагноз COVID-19 подтвержден у жителей Федоровского района - 7 человек, Карасуского - 6, района им. Б.Майлина - 6, Карабалыкского района - 5, Сарыкольского - 4 и Денисовского - 3.

- Все обратились за помощью самостоятельно, - сообщили в информационном областном штабе - В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 15 июля в области выявлены 1 745 человек с инфекцией COVID-19, из них 830 пациентов выздоровели, 3 скончались.