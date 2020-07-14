49 случаев COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Из них 18 в областном центре, 11 - в Рудном, 1 - в Тобыле, 6 - в Костанайском районе, 3 - в Аулиекольском районе, 3 - в Узунколе, 2 - в Карабалыке и по одному в Денисовском и Жангельдинском районах. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 27 заболевших из 46-ти нет симптомов.

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- Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью, - сообщили в информационном областном штабе. - Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13 июля в регионе выявлен 1 651 человек с инфекцией COVID-19, из них 764 пациента выздоровели, 3 скончались.