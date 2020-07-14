Продлить "дистанционку" в школах рекомендует Минздрав
Министр здравоохранения Алексей Цой рекомендовал рассмотреть дистанционное обучение для всех классов организаций среднего образования в первой четверти учебного года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казанагапов
"Учитывая сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и эпидемиологическое неблагополучие по коронавирусу среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов организаций среднего образования в первой четверти учебного года, за исключением малокомплектных школ", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.
Министр отметил, что возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также к вовлечению детей в передачу инфекции в обществе.
"Наиболее подвержены распространению инфекции организованные коллективы, как показывает практика, ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют до 70 процентов", - сказал министр.
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