Минфин заявил об отказе тратить 47 млн тенге на имидж и освещение своей работы

Министерство финансов Казахстана после публикации МИА КазТАГ заявило об отказе тратить 47 млн тенге на имидж и освещение, передает корреспондент агентства.

«Министерством финансов РК для обеспечения широкой общественности быстрым и качественным доступом к информации о проектах и услугах министерства в режиме реального времени на 2020 год был запланирован закуп услуг по информационному и имиджевому сопровождению проектов цифровизации. Однако в связи со сложной ситуацией в стране в условиях пандемии и экономической нестабильности, а также в целях оптимизации расходов было принято решение об отмене закупа данных услуг. В настоящее время данное решение находится на исполнении у ответственных лиц», - говорится в сообщении, поступившем в редакцию агентства от пресс-службы минфина.

Ранее МИА КазТАГ сообщило, что министерство финансов Казахстана разместило 8 июля лот на приобретение услуг по информационному и имиджевому сопровождению на 47 410 714,28 тенге. Из технической спецификации следовало, что речь идет об информационном и имиджевом сопровождении «проектов цифровизации финансовой сферы».

В числе прочего поставщик должен был: «Проводить мониторинг аккаунтов МФ РК и КГД в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, а также популярных групп и сообществ в Facebook («Налоговые консультанты Казахстана», региональные группы «Хочу похвалить/пожаловаться») на наличие вопросов от пользователей, касающихся деятельности МФ РК»; «Вести на постоянной основе эффективную коммуникационную работу с пользователями»; «Выстраивать активное и бесконфликтное общение с пользователями»; «Обеспечивать реагирование на комментарии в социальных сетях и собирать обратную связь от пользователей в течение семи календарных дней»; «Своевременно предоставлять представителям заказчика вопросы и комментарии пользователей для подготовки ответов».

Источник фото: 2gis.kz/©Максим Гаврилов