"Ухожу на самоизоляцию" - аким Костаная заболел коронавирусом

Последний тест Кайрата АХМЕТОВА на COVID-19 показал положительный результат. Он продолжит работать на самоизоляции. Об этом аким областного центра сообщил на своей странице в Instagram.

Фото со страницы Кайрата Ахметова в Instagram

- Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал положительный результат, - написал аким. - По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме.

Аким также напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности.



- Убедительно прошу жителей нашего города соблюдать все установленные требования и необходимые меры безопасности. Наша с вами задача – проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы, - написал Ахметов. - В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких!