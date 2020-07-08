Об ошибках бывшего руководства Минздрава заявил Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об ошибках бывшего руководства Министерства здравоохранения, а также высказался о работе акимов в период пандемии коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные жесткие меры, чтобы ограничить ее распространение в нашей стране. Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Министерства здравоохранения, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией", - сказал Токаев в телевизионном обращении к казахстанцам.

Выступая на государственном языке, Президент сообщил, что ошибкам акимов будет дана оценка. "Әкімдердің жіберген қателіктеріне тиісті баға береміз", - сказал Глава государства.