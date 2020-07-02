Дефицита жаропонижающих препаратов в аптеках Костанайской области нет, но с противовирусными проблема - ДККБТУ

Об этом заявила сегодня, 2 июля, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Костанайской области Сауле ЕРЖАНОВА.

Фото из архива "НГ"

"Еженедельно проводится мониторинг обеспечения аптек лекарственными препаратами, а также соблюдение предельных цен на них, - отмечается в сообщении. - В адрес департамента жалоб от населения на дефицит лекарств не поступало, но от менеджеров аптек поступила информация о большом спросе на лекарственные средства из групп противовирусных и жаропонижающих препаратов".

На сегодня проблем с жаропонижающими средствами нет, подчеркнула Ержанова. Более 14 000 упаковок парацетамол есть в аптеках сетей «Фармаком» Импэкс», «Забота Сompany LTD», «Айболит». Во всех аптеках области имеются парацетамолсодержащие препараты в достаточном количестве в различных лекарственных формах.

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Ситуация касательно противовирусных препаратов более проблематичная из-за отсутствия поставок дистрибьюторам. «Гроприноссин», «Римантадин», «Арпефлю», «Ингавирин» - более 2 000 упаковок этих препаратов есть в аптеках «Забота Сompany LTD», «Фармаком»Импэкс», «Витайм».

В Аркалыке была проблема с наличием в аптеках противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, но на сегодня она устранена – ТОО «Цветная» держит в аптеке неснижаемый запас жаропонижающих и антибактериальных средств.

"Я хочу призвать наших граждан не поддаваться панике и не закупать лекарства впрок, - обратилась Сауле Ержанова к жителям области. - Это неправильно. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов может негативно воздействовать на организм человека. Поэтому необходимо приобретать лекарственные препараты по назначению врача и принимать их соответственно курсу лечения".