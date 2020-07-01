Незаконно хранящееся оружие теперь можно сдать полиции, не выходя из дома

При этом никакого уголовного или административного наказания для сдающего не будет. Акция по выкупу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ началась сегодня, 1 июля, на территории всего Казахстана.

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За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу.

- Выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления на представленные счета граждан, сдавших предметы вооружения, - сообщили в пресс-службе МВД РК. - Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Эта акция проходит ежегодно, с 2012 года, но в этом году у нее есть одно отличие. Если раньше сдача оружия происходила непосредственно на территории отделов полиции, то теперь изымать вооружение сотрудники будут на месте у его владельца. Для этого достаточно позвонить по телефонам «горячей линии», указанным на сайтах департаментов полиции, либо по номеру 102.

Как отметили в пресс-службе, за 8 лет проведения акции у населения выкуплено более 51 тыс. единиц оружия и 2 млн патронов к нарезному оружию. При этом количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось в 3 раза - с 694 в 2012 году до 238 в 2019-м.