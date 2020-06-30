12 мужчин и 15 женщин заболели КВИ с симптомами в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 29 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net

"Из числа заболевших 12 мужчин в возрасте от 20-ти до 78 лет и 15 женщин в возрасте от 25-ти до 76 лет, - пояснили в штабе. - Пациенты являются жителями областного центра, Карабалыкского, Узункольского и Костанайского районов. Были обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, а также как контактные лица с ранее зараженными КВИ".

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 29.06.2020 года в области выявлено 498 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровели 232.